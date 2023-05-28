Kastamonu Seçim Sonuçları 2023: Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Kastamonu başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Kastamonu Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Kastamonu seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Kastamonu Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 84.80 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:15 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.8 oldu. Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 171.784 oyla yüzde 69.73 - Kemal Kılıçdaroğlu: 74.571 oyla yüzde 30.27 aldı.

Kastamonu 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 171.784 oyla yüzde 69.73

Kemal Kılıçdaroğlu: 74.571 oyla yüzde 30.27

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 165.570 oyla yüzde 65.45 - Kemal Kılıçdaroğlu: 67.390 oyla yüzde 26.64 oy oranı elde etmişti.

