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        Haberler Gündem Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayda ilgili beton mikseri sürücüsü tutuklandı

        Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayda ilgili beton mikseri sürücüsü tutuklandı

        Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili beton mikseri sürücüsü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 23:38 Güncelleme: 13.09.2023 - 23:38
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        Mikser sürücüsü tutuklandı
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        A.K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, dün akşam saatlerinde motosikletle çarpışmıştı. Motosikletteki 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sona erdi.

        Adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAMIŞTI

        A.K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, dün akşam Batı Çevre Yolu Polis Ormanı mevkisinde aynı istikamette seyreden Cemalettin Karabudak yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Kazada Karabudak ve yanındaki Seda Sönmez ağır yaralanmıştı. Sönmez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #kastamonu
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