Kastamonu'da 112'ye asılsız çağrı yapanlara ceza

Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi, geçen yıl toplam 388 bin 826 çağrıya cevap verdi. Sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma, AFAD, orman yangını ve sahil güvenlik gibi acil durum ihbarlarını tek bir numara altında toplayarak vatandaşlara hızlı ve etkili hizmet sunan merkez, yeni nesil 112 yazılım sistemi sayesinde çağrılara ortalama 2.6 saniyede yanıt verdi.

Merkezde yaşanan yoğunluk, asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalardan kaynaklandı. Bu kapsamda 7 kişiye toplam 14 bin 148 TL idari para cezası uygulanırken, 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.