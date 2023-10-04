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        Haberler Gündem Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:45 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:45
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        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, İnebolu ilçesinde "kredi kartını izinsiz kullandığı" gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.E.B. ile Araç ilçesinde "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan R.S. yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu ve İnebolu adliyelerine sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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