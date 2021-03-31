Kastamonu'da 2'si yabancı uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl merkezinde, DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişiye ait 6 ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Öte yandan, operasyon sırasında jandarma tarafından çekilen görüntü, basınla paylaşıldı.
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