Kastamonu'da 8 gün önce kaybolan kadın baygın halde bulundu
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 8 gün önce kaybolan kadına, ormanlık alanda baygın halde ulaşıldı
İlçeye bağlı Karafasıl köyünde yaşayan Sultan Öztürk (73), kaybolmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda baygın halde bulundu.
Hayati tehlikesi bulunmayan Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Psikolojik rahatsızlığı bulunan Öztürk'ün 13 Haziran'da ayrıldığı evine geri dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.