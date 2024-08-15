Kastamonu'da aynı firmaya ait tekne ve otobüs kundaklandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aynı firmaya ait tekne ve otobüste yangın çıkması üzerine ekiplerin çalışma başlattığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, olayın şüphelisi E.A'nın yakalandığı belirtildi.

Cide Limanı'ndaki bir tekne ile Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe Sokak'ta park halinde bulunan bir otobüste akşam saatlerinde yangın çıkmış, her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.