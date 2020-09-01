Kastamonu'da balık avı sezonu törenle açıldı

AA

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tarım İlçe Müdürlüğünün organizasyonuyla Ginolu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Türkiye'de Karadeniz'e en uzun kıyı şeridi bulunan il olduğunu, kentin balıkçılık potansiyelinin de yüksek olduğunu belirtti.

Çatalzeytin'den Cide ilçesine kadar mevcut 9 balıkçı barınağında balıkçılık faaliyetlerinin yoğun şekilde yürütüldüğüne işaret eden Çakır, "Balıkçılıkla uğraşan hemşehrilerimizin gayretleriyle ilimizde bu faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Dolayısıyla birçok ailemiz de balıkçılıktan ekmek yiyor. Başta sahil bandı olmak üzere tüm Türkiye bundan istifade ediyor. Yani bölgemizden ülke ekonomisine de bir şekilde doğrudan katkı sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Vali Çakır, denizlere sahip çıkılması noktasında balıkçılara büyük görevler düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Denizlerimiz dedelerimizden, babalarımızdan miras aldığımız seviyede değil. Maalesef biz aldığımız emanete layıkıyla sahip çıkamadık. Bu kapsamda balıkçı camiasına büyük iş düşüyor. Burası sizin ekmek kapımız. İşin, aşın geldiği nokta olduğu için herkesten önce bu camianın buna sahip çıkması gerekir. Kastamonu'da gerek Sahil Güvenlik Komutanlığımız gerekse Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız değerlendirmelerde hemşehrilerimizin bu konudaki hassasiyetlerinden memnunuz. İnşallah, bundan sonraki süreçte de iyileştirme çalışmaları ve balıkçılarımızın gayretleriyle denizlerimiz tekrar daha çok insanımızın faydalandığı bir seviyeye ulaşacak."

Çakır, sezonun Çatalzeytinli balıkçılar başta olmak üzere tüm balıkçılara hayırlı olmasını temenni etti.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise denizlerin balıkçılara iş, aş ve ekmek olmasını dileyerek "vira bismillah" dedi.

Konuşmalar sonrasında dua edilmesinin ardından balıkçılar demir aldı.

AG Su Ürünleri teknesiyle denize açılan Vali Çakır ve beraberindekiler, teknenin kaptanı Aytaç Güzelaydın'dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Tekneye, TCSG-96 İnebolu Bot Komutanlığı'na ait sahil güvenlik gemisi de eşlik etti.