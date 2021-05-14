Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

AA

Alınan bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çepni köyü Sifan Mahallesi'nde yaşayan Emre A. ile kardeşi Oktay A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre A'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu o sırada pencerede bulunan Oktay A'nın eşi Aysel A'ya saçmalar isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırılan Aysel A, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aysel A, yolda yaşamını yitirdi.

Emre A. jandarma tarafından gözaltına alındı.