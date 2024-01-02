Kastamonu'da çıkan yangında bin 200 balya saman yandı - Güncel haberler

Kastamonu'da çıkan yangında bin 200 balya saman yandı - Güncel haberler

Kastamonu'da çıkan yangında bin 200 balya saman yandı Kastamonu'da çıkan yangında bin 200 balya saman ile helezon ve ilaçlama makinesi yandı

Merkeze bağlı İbişler köyünde Celal Çakır'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bin 200 balya saman ile helezon ve ilaçlama makinesi yandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.