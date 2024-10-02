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        Haberler Gündem Kastamonu'da dalgalar sahili dövdü; Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı - Güncel haberler

        Kastamonu'da dalgalar sahili dövdü; Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı

        Kastamonu'da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, Cide ilçesinde dev dalgalar sahili dövdü, Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 00:20 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:20
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        Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. İlçede akşam saatlerinden itibaren metrelerce yükselen dalgalar sahili dövdü.

        Cide-Bartın yolu deniz suyu ile doldururken, sahil şeridindeki evlerin giriş katlarını da su bastı. Cide Kaymakamlığı, Cide Belediyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun bir mücadele veriyor.

        Cide-Bartın yolunda araç geçişleri kontrollü şekilde sağlanıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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