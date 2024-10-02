Kastamonu'da dalgalar sahili dövdü; Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. İlçede akşam saatlerinden itibaren metrelerce yükselen dalgalar sahili dövdü.

Cide-Bartın yolu deniz suyu ile doldururken, sahil şeridindeki evlerin giriş katlarını da su bastı. Cide Kaymakamlığı, Cide Belediyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun bir mücadele veriyor.

Cide-Bartın yolunda araç geçişleri kontrollü şekilde sağlanıyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.