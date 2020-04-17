Kastamonu'da devlet hastanelerine 2,5 milyon liralık tıbbı cihaz alındı

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Yazı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin sahada canla başla çalıştığını söyledi.

Virüse karşı verilen bu savaşın tedbirlere uyularak kazanılacağını vurgulayan Yazı, "Virüse karşı verdiğimiz bu savaşın yanında insan sağlığı için ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımlarını yaparak hastanelerimize kazandırıyoruz. Yeni alınan tıbbi cihazlarla hastanelerimizi donatarak Kastamonu'da güçlü bir sağlık altyapısını tesis etmiş oluyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak, Sağlık Bakanlığına ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz listesini bildirdiklerini aktaran Yazı, "Bakanlık nezdinde milletvekillerimiz de güçlü destek vererek yanımızda oldu. Bakanlık tıbbi cihaz taleplerimizin alımını ve ihalelerini ivedilikle onayladı. Tüm enerjimizle Kastamonu'nun, sağlık altyapısıyla, hak ettiği güçlü bir il olması için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alımı yapılan 2,5 milyon liralık tıbbi cihazlarla ilgili bilgi veren Yazı, "Alınanlar arasında yüksek akım oksijen terapi sistemi, hidrojen peroksit, plazma eritme, odyometri, nabilizatör, ultrason ve hemodiyaliz cihazları, troks dranaj pompası, pediatrik ve yetişkin atiker oto refrakometre gibi araçlar bulunuyor. Kastamonu Devlet Hastanesi ile ilçe devlet hastanelerine dağıtımı yapılan cihazlar kullanılmaya başlandı." diye konuştu.