Kastamonu'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İmralı köyünde Zehra Eskisoy'un evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Küre Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri köye sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, Eskisoy'un evi kullanılmaz hale geldi.

Yangında hafif şekilde yaralanan Şaziye ve Hamide Eskisoy, Küre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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