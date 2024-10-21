Kastamonu'da evlat dehşeti! Annesini öldürüp, intihar etti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde annesini silahla öldüren kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta yaşayan Özkan G. ve annesi Şaizer G'den haber alamayan yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Kapının açılmaması üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımıyla pencereden eve girdi.

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDULAR

AA'nın haberine göre; polisler, anne ve oğlunu tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.