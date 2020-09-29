Kastamonu'da filyasyon ekibini yanıltanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Salgınla mücadele kapsamında kurulan filyasyon ekibinin sahada etkin çalıştığı belirtilen açıklamada, "Gelinen aşamada Kovid-19 tanısı konulan bazı hastalarımızın, temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi verdiği, bazı durumlarda da gerçekte teması bulunmayan kişileri temaslı bildirdikleri tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından filyasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için tanı konulanların, yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında doğru bilgiyi eksiksiz vermesinin son derece önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesiyle 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesinde ise il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Valiliğimizce uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespiti durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı alındı."