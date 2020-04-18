Kastamonu'da gönüllü kadınların yaptığı 2 bin maske vatandaşlara dağıtıldı

AA

Halk Eğitim Merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başlayan kadınlar, cerrahi maske standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyor.

Üretimi tamamlanan 2 bin maske, Kaymakam Ali Açıkgöz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Çağatay Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü Musa Zabun tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.

Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara ücretsiz maske temin etmek için kısa süre önce çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlerleyen günlerde üretim kapasitesinin artacağını belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:

"İlçemizin iş adamlarından Davut Ertürk'ün verdiği destekle yaklaşık 100 bin maske üretecek malzeme temin ettik. Cide'nin maske hususundaki ihtiyacını böylece gidermiş olacağız. Kendilerine ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Üretilen maskeler, vatandaşlarımıza hijyenik paketlerde sunulacak. Üretim gerçekleştikçe bunları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gıda kolisi dağıtımında olduğu gibi 10-15 günlük süreçte ulaşılmayan vatandaşımızı bırakmayacağız."

Açıkgöz, maske üretiminde gönüllü çalışan kadınlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.