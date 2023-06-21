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Haberler Gündem Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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AA

Bülent Özel (32) idaresindeki hafif ticari araç, Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı mevkisinde Serkan Akkayagil (51) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kaan Erkek (34) ve Süleyman Nazif Garipağaoğlu (61) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle zarar gören sinyalizasyon direği Karayolları ekiplerince değiştirildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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