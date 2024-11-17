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        Haberler Gündem Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 04:33 Güncelleme: 17.11.2024 - 04:33
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        Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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        Muhammet Yücel'in (22) kullandığı otomobil, Ağlı-Kastamonu kara yolunun Gölcüğez köyü yol ayrımında F.İ. (36) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Yücel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yücel ailesinin bir yakınlarının düğününden döndükleri öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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