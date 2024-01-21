Kastamonu’da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi
Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt-İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı
Kastamonu’da Cide-Doğanyurt-İnebolu kara yolunun bağlantısını sağlayan güzergahta yoğun yağış sebebiyle heyelan meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, Kastamonu’nun Cide ilçesinde gece saatlerinden itibaren yoğun yağış devam ediyor.
Cide ilçesine bağlı Gilivri köyü ile İlyasbey köyü arasında kalan Arap Deresi mevkiinde yoğun yağışlar sebebiyle heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt-İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanın yaşandığı bölgede ekiplerin moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor.