İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Kastamonu’nun merkez Akdoğan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde iki komşu aile arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Niyazi K. ile Mehmet K. ve Satı K., birbirlerine silah ile ateş etti.

İHA'nın haberine göre; silahlı kavgada yaralanan Niyazi K. ile Mehmet K. ve Satı K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri, hastanede güvenlik önlemlerini artırarak tedbir aldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.