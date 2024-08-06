Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 06.08.2024 - 21:11 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:11
İlçe girişinde, Mehmet Aslan idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Aslan ile E.Ç. ve Ö.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalılardan Mehmet Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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