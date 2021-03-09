Kastamonu'da jandarma kayıp şahıs sayısını künye ve akıllı saatle düşürdü

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl başlatılan proje kapsamında kaybolma olaylarıyla ilgili alınacak tedbirler ve hareket tarzını açıklayıcı broşürler hazırlanarak vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi.

Cep telefonlarına da bilgilendirici mesajlar gönderildiği aktarılan açıklamada, "Alzaymır hastası, zihinsel engelli ve kaybolma riski yüksek vatandaşlar ve aileleri sık sık ziyaret edilerek bilgilendirilmiş, 50 vatandaşa künye levhası, 25 vatandaşa da akıllı saatleri ücretsiz dağıtılmış ve kullanmaları sağlanmıştır. Akıllı saat ve künye levhası dağıtılanlardan kaybolan olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Projenin olumlu sonuçlarının ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, "Jandarma arama kurtarma timlerince 2019 yılında 13 kayıp şahıs olayında 4 şahıs, 2020 yılında 7 kayıp şahıs olayında 2 şahıs arazide hayatını kaybetmiş olarak bulunmuştur. 2020 yılında yapılan faaliyetler ve alınan önlemler neticesinde bir önceki yıla göre kayıp şahıs sayılarında yüzde 46, hayatını kaybeden şahıs sayılarında ise yüzde 50 azalma sağlandı. 2021 yılında da proje uygulanmaya devam ediyor." açıklamasında bulunuldu.