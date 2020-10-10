Kastamonu'da jandarmadan yüksekten düşmeleri önlemek amacıyla proje

AA

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Ağaçtan ve Yüksekten Düşme Olaylarını Önleme Projesi" kapsamında vatandaşlara koruyucu kemer dağıtılarak, yüksekten düşme olaylarının azaltılması amaçlanıyor.

Valiliğin desteğiyle başlatılan proje kapsamında, 384 köyde 385 kişiye yüksekten düşmelere karşı koruyucu emniyet kemeri dağıtılacak.

Merkeze bağlı Dereköy köyünde projenin tanıtım toplantısına katılan İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, vatandaşlara emniyet kemerinin nasıl kullanılacağını gösterdi.

Avkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluluk bölgelerindeki olayları analiz ettiklerinde, yüksekten ve ağaçtan düşme olaylarının yoğunluk teşkil ettiğini gördüklerini söyledi.

Her sonbaharda kestane ve ceviz toplamak için ağaca çıkanlardan bazılarının düştüğüne işaret eden Avkıran, "Bu durum ölümle, sakat kalmayla veya yaralanmayla sonuçlanıyor. 2018 yılından itibaren sorumluluk bölgemizde 300 yüksekten düşme olayı meydana geldi. Bu olaylarda 20 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 280 vatandaşımızın yaralandığını tespit ettik. Yaralanan vatandaşların büyük bölümünün de sakat kaldığını belirledik." dedi.

Avkıran, düşme olaylarını en aza indirmek için projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini, bütçe ayrılması üzerine emniyet kemeri ve ipi aldıklarını anlattı.

Proje kapsamında köylerde bilgilendirme yapıp broşür dağıttıklarını aktaran Avkıran, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da jandarma sorumluluk bölgesinde 1054 köy, 2 bin 611 mahalle olmak üzere 3 bin 665 yerlerim yeri bulunmakta. Pilot uygulama kapsamında 384 köye 385 emniyet kemeri dağıtıyoruz. Projenin amacı, düşme olaylarını 2 yıl içinde yüzde 25 azaltmak."

Dereköy Muhtarı Hasan Kalenderoğlu ise Avkıran'a teşekkür ederek, "Bu problem yıllardır konuşuldu ama şu ana kadar bir ilerleme olmamıştı. Yüksekten düşme nedeniyle çok can kaybı, yaralanma, yatalak hastalar oldu. Kemerle bu tür vakaların minimum seviyeye düşeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Geçen yıl ağaçtan düşerek yaralanan Hasan Yiğit de yaklaşık 7 metreden düştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ağaçta yaklaşık 5 dakika asılı kaldım. O sırada nereye düşersem en az zararı görürüm diye düşündüm. Dayanamaz hale gelince ellerimi bıraktım. Dizlerimin üzerine düştüm. Kaburgalarım kırıldı. 6 ay sonra ancak iyi oldum. Daha önce böyle bir kemer olduğunu bilsek de önemsemedik. Artık biliyoruz, önemini anladık. Kimse ağaca kemersiz çıkmasın."