Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

AA

Merkeze bağlı Celep köyü ile Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünde Türk Telekom'a ait kabloların çalınması üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda Bayramgazi ilçesinde 450 metre uzunluğunda ve 83 kilogram ağırlığındaki bakır kabloları çalan M.T, S.D, R.T, S,Ş ve M.A. ile Celep köyünde 2500 metre uzunluğundaki kabloları çalan M.I, O.S, S.S, C.G. ve U.I, gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.Ş, sorgusunda Bozkurt'ta çaldıkları kabloyu 3 bin 400 liraya Samsun'da bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti.

Celep köyünden çalınan kabloların bir bölümü ormanlık alanda soyulmak için yakılmış halde bulunurken, bir bölümünün de Taşköprü ilçesindeki bir hurdacıya satıldığı tespit edildi.