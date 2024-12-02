Kastamonu'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 02.12.2024 - 20:39 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:39
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri S.K, E.G, T.U. ve Ş.B'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada 4 dedektör ile ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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