Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı
Giriş: 26.04.2024 - 18:35 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:35
Özkan Palabıyık'ın (29) kullandığı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.E. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Özge Palabıyık (29) ve 2 yaşındaki çocukları yaralandı.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özkan Palabıyık hayatını kaybetti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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