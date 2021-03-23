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Kastamonu'da "Kasten Öldürme Olaylarını Önleme Projesi"nden olumlu sonuç alındı

Proje kapsamında, bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtılırken, kan davalarının ve öldürme olaylarının önlenmesi için kolluk kuvvetlerinin ve din görevlilerinin katkısıyla konferanslar düzenlendi

Kastamonu'da
AA

Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığınca faaliyete geçirilen "Kasten Öldürme Olaylarını Önleme Projesi" kapsamında, bir önceki yıla göre ölümlü olaylarda yüzde 73, hayatını kaybedenlerin sayılarında ise yüzde 81 azalış sağlandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kasten Öldürme Olaylarını Önleme Projesi"nin, 18 Aralık 2019 tarihinde başlatıldığı hatırlatıldı.

Proje çerçevesinde, vatandaşları bilgilendirici afiş ve broşürlerin dağıtıldığı belirtilen açıklamada, kan davaları ve öldürme olaylarının önlenmesi için kolluk kuvvetleri ve din görevlilerinin katkılarıyla konferanslar düzenlendiği, jandarma sorumluluk alanında 77 husumetli ve dargın aile tespit edilerek barıştırılması için mülki makamların koordinesinde heyetler oluşturularak görüşmeler yapıldığı aktarıldı.

Bu süre içinde yapılan genel arama ve kontrollerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 73 tabanca, 203 av tüfeği ve 93 kurusıkı tabanca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, husumetli ailelerin bir arada bulunabileceği yerlerde ve aileler arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda olayların büyümemesi için önleyici tedbirler alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "2019 yılında 11 kasten öldürme olayında 16 kişi, 2020 yılında 3 kasten öldürme olayında 3 kişi hayatını kaybetmiştir. 2020 yılında yapılan faaliyetler ve alınan önlemler neticesinde bir önceki yıla göre olay sayılarında yüzde 73, hayatını kaybeden şahıs sayılarında ise yüzde 81 azalış sağlanmıştır. 2021 yılında da projenin uygulanmasına devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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