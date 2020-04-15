Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 13 kişiye para cezası

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığına dair ihbar aldı.

Belirtilen adreste yapılan aramada, 13 kişinin kumar oynadığı ve kapalı alanda sigara içtikleri tespit edildi.

Burada bulunanlardan A.K'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. S.Ü'nün hakkında ise "Polise karşı görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Polis, zabıta ekiplerine bilgi vererek iş yerinin mühürlenmesini sağladı.

Polis ekipleri, burada bulunan 13 kişiyi Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere 40 bin 950 lira idari para cezasına çarptırdı.

S.Ü. ise gözaltına alındı.