Köylerde yangınları önlemek adına Kastamonu'da yapılan çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Kimse kendi göbeğini kendisi kesemiyor, birbirimize yardımcı olacağız. Koordinasyonu sağladığımızda daha çok güçlü oluyoruz ve insanların hayatını kurtarıyoruz. AFAD'ımızın müdahaleyle ilgili eğitmiş olduğu insan sayısı yükseldi, gönüllü sayımız arttı. Sadece sistemden başvuru yapan 1,5 milyon AFAD gönüllüsü var. Bunun 146 bini eğitim aldı. 51 bini destek AFAD gönüllüsü. Bu da sahaya bizzat girebilecek olan insanlardır" diye konuştu.