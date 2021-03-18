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Kastamonu'da kuraklıkla ilgili bilinç oluşturmak için 58 binin üzerinde sticker ve magnet dağıtılacak

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde, protokol üyelerinin eşlerinin katkılarıyla oluşturulan "Kastamonu Suyunu Koru Platformu" tarafından Dünya Su Günü'nde kuraklığa dikkati çekmek amacıyla sticker ve magnet dağıtılacak.

Kastamonu'da kuraklıkla ilgili bilinç oluşturmak için 58 binin üzerinde sticker ve magnet dağıtılacak
AA

Kentte başlatılan "Suyuna Sahip Çık Kastamonu Projesi" kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde bilgilendirme toplantıları ve fidan dikimi yapılacak, su tasarrufunu anlatan broşürler dağıtılacak, 22 Mart Dünya Su Günü'nde, kentte su aboneliği bulunan 58 bin 254 eve sticker ve magnetler ulaştırılacak.

Platform tarafından sosyal medya üzerinden de su tasarrufuna ilişkin paylaşımlar yapılacak.

Bahar Çakır, AA muhabirine, dünyanın ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kuraklıkla mücadelede herkese görev düştüğünü vurgulayan Çakır, "Bu kapsamda Kastamonu'da kadınlar öncülüğünde oluşturduğumuz platform ile farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Herkesin bu konuya duyarlılık gösterip, mücadele için elinden geleni yapması gerekiyor. İnanıyoruz ki toplumumuzun mimarı olan biz kadınlar, bu işte hedeflediğimiz başarıya ulaşacağız. Suyumuzun korunması için hep birlikte farkındalık oluşturacağız." dedi.

Bilinçsiz su kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Çakır, "Susuzluk daha büyük sorunların sebebi olmadan bu konuya eğilmemiz gerekiyor. Su, bizden sonraki nesle bırakacağımız en büyük mirastır. Bu bilinçle bugün alacağımız çok basit önlemlerle suyumuzu koruyalım. Bu, bizim insan olma vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

Suyuna Sahip Çık Kastamonu Projesi, Bahar Çakır öncülüğünde; Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun eşi İlknur Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı İbrahim Çenet'in eşi Ebru Çenet, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin eşi Aliye Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran'ın eşi Nazan Avkıran, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün'ün eşi Lütfiye Sülün ve Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik'in eşi Züleyha Çelik tarafından hayata geçiriliyor.

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