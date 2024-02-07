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        Haberler Gündem Kastamonu'da müstakil ev ve iki samanlık yandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da müstakil ev ve iki samanlık yandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kullanılmayan 2 samanlık ile müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:04
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        Müstakil ev ve iki samanlık yandı
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        Yangın, saat 17.00 sıralarında Akbük köyünde meydana geldi. İzzet K.'ya ait müstakil ev ile Servet İ.'ye ait iki samanlıkta çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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