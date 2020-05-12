Kastamonu'da öğretmen ve veliler

AA

Candaroğulları İlkokulu sınıf öğretmeni Tülay Cinoğlu, 3. sınıfta eğitim gören yaklaşık 30 öğrencinin velisiyle internet ortamında, "online veli toplantısı"nda bir araya geldi.

Toplantıda velilere eğitim süreci dahil öğrencilerin evde geçirdiği süreyi nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda bilgi verilerek, "Evde kal" çağrısında bulunuldu.

Cinoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Öğrencilerin evde geçirdikleri zamanı iyi değerlendirmeleri gerektiğine işaret eden Cinoğlu, "Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Alınan önlemler sayesinde artık sonuca yaklaştık. İnşallah bu sürecin üstesinden geleceğiz." dedi.

Cinoğlu, öğrencilerin EBA TV'ye ve canlı derslere katılımlarının önemli olduğunu vurgulayarak, velilerin bu süreci iyi takip etmeleri gerektiğini kaydetti.