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Kastamonu'da orman yangını

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında, bölgenin sarp ve kayalık olması müdahaleyi güçleştiriyor

Kastamonu'da orman yangını
AA

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çalışmalara çok sayıda iş makinesiyle de destek veriliyor.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına köylüler ve orman işçileri de katılıyor. AA'nın haberine göre; bölgenin sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

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