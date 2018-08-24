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Kastamonu'da orman yangını! Köyleri tehdit ediyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise sürüyor. Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, iki köyün de tehlike altında olduğu belirtildi

24.08.2018 - 23:11 | Güncelleme:

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Tavşanlı ve Çavuş köylerinin tehlike altında olduğu belirtildi. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, Karabük'ten gelen yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti.



VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILARAK KÖYLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Yakın köylerdeki vatandaşlar, alevlerin köylerine ulaşma ihtimali nedeniyle büyük panik yaşadı. Vatandaşların yangın paniği, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerdeki seslerden de anlaşıldı. Yine yangın söndürme çalışmalarına, köylerini korumaya çalışan vatandaşların da katıldığı görüldü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde geniş alana yayılmaya başlayan alevlerin, yakındaki bir köyü tehdit etmeye başlaması ise dikkat çekti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan açıklama, "Kastamonu Araç ilçesi Tavşanlı Köyü sınırına yakın alanda başlayan orman yangını 16.35’te yetkililere bildirilmiş olup yangına hemen müdahale edilmiştir, bölgeye Orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23. Bölge, Karayolları 15. Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz ilçeleri itfaiye araçları sevk edilmiştir.

Ayrıca yangına, 2 yangın söndürme helikopteri müdahale etmektedir. Yangın geniş alanda etkili olup, kontrol altına alma çalışmalarına tüm ekiplerce devam edilmektedir. Yerleşim yerlerine dönük bu aşamada bir tehdit olmadığı değerlendirilmekte olup olay bu yönüyle Kastamonu Valiliğimiz ve AFAD tarafından yakınen takip edilmektedir." denildi

 

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