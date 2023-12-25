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        Haberler Yaşam Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

        Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

        Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:42
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        Kastamonu'da kar yağışı, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun 300 rakımlı noktalarından itibaren etkili oldu.

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        Abana güzergahı tarafında Arpalıkbaşı'dan başlayarak Odayboğazı, Ortasökü ve Çiçekyayla mevkileri ile Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte ormanlar beyaza büründü.

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        Beyaz örtü, macera ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisi çeken, zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Yaralıgöz Dağı'nı kapladı.

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        Beyaza bürünen Kastamonu ormanları​​​​​​​ drone görüntülerine yansıdı.

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        #Kastamonuda ormanlar
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