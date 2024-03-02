Kastamonu'da otomobilin çarptığı babaanne öldü, torunu yaralandı
Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı. Durumu ağır olan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Otomobilin sürücü gözaltına alındı
Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde dün akşam saatlerinde torunu A.Ç.G. ile yolun karşısına geçmek isterken Y.D'nin kullandığı otomobilin çarptığı Hatice G, tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA'nın haberine göre; torun A.Ç.G'nin aynı hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Sürücü Y.D. ekiplerce gözaltına alınmıştı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.