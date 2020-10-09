Kastamonu'da ressamlar doğayla iç içe resim yapıyor

AA

Şenpazar Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye, Tataristan, Azerbeycan, Bulgaristan, Kırgızistan, Gürcistan, Makedonya ve Rusya'dan 15 ressamın katılımıyla gerçekleştirilen Kızılcasu Uluslararası Resim Çalıştayı devam ediyor.

Çalıştayın küratörü Aynur Kaplan, AA muhabirine, doğa harikası bir yerde 8 ülkeden 15 ressamın, bir araya gelerek resim yapmanın keyfini yaşadığını anlattı.

Şenpazar'ın doğasını resmettiklerini belirten Kaplan, "Bir hafta süren etkinlik kapsamında ilk günlerde çevreyi gezerek, tanıdık. Gördüğü güzel manzaralardan etkilenen her sanatçımız bu güzellikleri tuvallerine yansıtmakta. Dilerim ki bu tür çalışmalar bölgemizde daha da artsın. Kastamonu'yu tüm güzellikleri ile tanıtmak en büyük dileğimiz." dedi.

- "Böyle ortamlara susamış durumdayız"

Birçok ülkenin değerli sanatçılarını bir araya getirdiklerine işaret eden Kaplan, şunları söyledi:

"Şu anda tüm dünyada pandemiyle mücadele ediliyor. Bu süreçte her yerde olduğu gibi sanatçılar da evlerinde kapalı kaldı. Biz de dünyaca tanınan sanatçılarla bir araya gelip sanatımızı yapıp, tekniklerimizi tartışıyoruz. Böyle ortamlara susamış durumdayız. Tedbirlerimizi alarak disiplinli şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şöyle bir ortamda bu etkinlik ilaç gibi geldi. Devletimizin bu tür organizasyonlar yapılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar ise adeta saklı bir cennet olan Şenpazar'ın gözde alanlarından Kızılcasu Kamp Merkezi'nde dünyaca ünlü ressamların katılımıyla çalıştay yapmaktan onur duyduklarını kaydetti.

Bir hafta sürecek çalıştayın ardından ilçede sergi açacaklarını belirten Çınar, "Ressamlarımız Şenpazar'ın güzelliklerini resimlerine yansıtıyorlar. Kızılcasu sadece kamp alanı değil, sanata da hizmet veriyor. Bizim bu çalışmayı yapmamızın sebeplerinden biri de bu güzelliğin görülmesini sağlamak. En kısa sürede ikincisini yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenpazar'ın şelaleleri, seyir terası, vadisi ile görülmeye değer bir yer olduğunu vurgulayan Çınar, bu güzellikleri, resmeden sanatçılara teşekkür etti.

Kırgız sanatçı Yıldız Asangali de "Türkiye sanata çok önem veriyor. Çalıştaylar, fuarlar yapıyor. Kültür çalışmalarına katılıyoruz. Belediye Başkanımızın davetiyle geldik. Bize karşı çok sıcak ve misafirperverler. Bir hafta içinde 2 büyük tablo yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Bu çalışma pandemi döneminde bize moral oldu"

Azerbaycanlı ressam Vahid Novruzov, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini aktaran Novruzov, şöyle devam etti:

"Bu zor dönemde bu tür etkinlikler yapmak, sanata destek vermek kahramanlık gibi bir şey. Toplumun da sanata çok ihtiyacı var. Çok değerli sanatçılar burada. Bu çalışma pandemi döneminde bize moral oldu, adeta bir terapi oldu. Kastamonu'nun çok güzel doğası var. Pandemiden sonra sokağa çıkma yasakları oldu, zor bir dönem geçildi. Pandemiden sonraki ilk çalıştayımız bu oldu. Bu zor dönemde sanata katkı vermek, çalıştay yapmak büyük başarı. Buna katkı sunan herkese teşekkür ederiz."