Kastamonu'nun Araç İlçesi Tavşanlı Köyü'nde dün 15.00 sıralarında çıkan ve 20 dekar ormanı tahrip eden yangın gece boyu sürdü. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler yangına müdahale etti.

YANGIN GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ



Yangın nedeniyle bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, yangına ekipler tarafından ilk müdahalenin yapıldığını belirterek, "Rüzgar yok, nem iyi durumda yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir tehlike yok. Görünen o. Şu anda burada iki helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri, 7 dozer komşu itfaiyelerimiz var. Bunlarda bu yangın için yeter. Köylerin hiçbirinde sıkıntı yok. Herkes evinde. Dışarıda olanlarda bize yardım ediyor" dedi. HABERTURK.COM'a mesaj ve videolarıyla ulaşan takipçiler de yangının gece boyunca devam ettiğini belirtti.

YANGIN SAAT: 11.10 İTİBARİYLE TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangınla ilgili son açıklama ise İçişleri Bakanlığı GAMER'den (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) geldi. Yapılan açıklamada, "Kastamonu Araç İlçesi Tavşanlı Köyü sınırına yakın alanda dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu saat 11.10 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.





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