Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorum'dan iki kişinin piyasaya tarihi eser sürmek üzere Kastamonu'ya geldiğini tespit etti.

Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda E.Ü. ve S.T'nin üstleri ile araçlarında 82 sikke, 9 obje, 2 yüzük, 2 mühür, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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