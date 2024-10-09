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        Haberler Gündem Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:44
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
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        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda T.A'nın evinde yapılan aramada 229,32 gram bonzai, 4,94 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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