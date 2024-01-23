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        Haberler Gündem Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Güncel haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:30 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:30
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tosya'da, iş yeri ve ikamette arama yapıldı.

        Aramalarda, 1,4 gram esrar, 8,2 gram bonzai, 16 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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