Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu 0:00 / 0:00

AA

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen bir şebekeye yönelik İnebolu ilçe merkezine bağlı Durupınar ve Uluyol köyleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.