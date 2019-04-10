Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve bir ahırda hasar oluştu.

Kovanlı köyü Kışla mahallesinde Satılmış Tanyel'e ait 2 katlı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Abdullah Adaoğlu'na ait 2 katlı ev ile Tanyel'e ait ahıra sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden Araç Belediyesi ile Çankırı'nın Bayramören ve Kurşunlu Belediyelerine ait itfaiye ekipleri, Araç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, Tanyel ve Adaoğlu'na ait evler ile ahır, kullanılamaz hale geldi.