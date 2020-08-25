Kastamonu'da yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi

Akçakese köyü Boyalı Mahallesi'nde Kadir Güler'e ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, Hüseyin Güler ve Süheyla Erkek'in evlerine sıçradı.İtfaiye ekiplerinin müdahaleyle söndürülen yangında, Kadir Güler ve Süheyla Erkek'e ait evler ile 3 samanlık, 5 ahır ve bir ambar kullanılamaz hale geldi. Hüseyin Güler'e ait evin çatısında da hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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