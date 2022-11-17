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Kastamonu'da yaşlı çift, aynı gün içinde hayatını kaybetti

Kastamonu'da yaşlı adam eşi tarafından evinde ölü bulundu. Kocasının ölümüyle büyük acı yaşayan yaşlı kadın, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Kastamonu'da yaşlı çift, aynı gün içinde hayatını kaybetti
Yaşlı çiftten peş peşe acı haber!
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AA

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşlı çift peş peşe hayatını kaybetti. Kıyan köyünde Eyüp Sarıbaş (73), evinde henüz belirlenmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Eşinin öldüğünü gören Pakize Sarıbaş (74) fenalaşarak yere yığıldı.

Sarıbaş çiftinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. AA'nın haberine göre; köye gelen sağlık ekibi Eyüp Sarıbaş'ın olay yerinde öldüğünü belirlerken Pakize Sarıbaş, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pakize Sarıbaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eyüp Sarıbaş'ın ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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