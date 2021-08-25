Yayla evinde çatı çöktü: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, gece saatlerinde Çukurhan Yaylası'nda bulunan evde meydana geldi. Ethem Reçber, Hasan Uslu ve İlhan Uslu, tadilat yaptıkları yayla evinin çatısına çıktı. 4 kişi evin onarım yaptıkları sırada evin çatısı çöktü. Çatı malzemelerinin altında kalan Ethem Reçber, olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Uslu ve İlhan Uslu ise yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan Uslu burdadaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; cansız bedeni morga kaldırılan Ethem Reçber'in Tosya Ortalıca Köyü İlkokul Müdürü olduğu öğrenildi.