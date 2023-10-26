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Yangının ardından vatandaşlara yapılacak yardımla ilgili bilgi veren Dallı, şunları kaydetti: "14 kişinin ikameti köydeymiş. Bunlara AFAD Başkanlığımız tarafından 44'er bin lira yardım yapılacak. Bunu bir iki gün içinde hesaplarına aktarmış oluruz. Diğer vatandaşlarımızın böyle bir şeyi yok. Yani ikameti burada olmayan, sürekli kalmayan vatandaşlarımız var ama Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla ufak tefek ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olur diye düşünerek onlara da 10'ar bin lira yardımda bulunacağız. Onu da yarın aktarırız hesaplarına."