Kastamonu'daki yangında 15 dekar ormanlık alan zarar gördü, 60 arı kovanı yandı

AA

İlçeye bağlı Kilkuyu köyünde Enver Yaman'a ait arı kovanlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı. Kısa surede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi ile Tosya ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında içinde arı bulunan 60 kovan yandı, 15 dekar ormanlık alanda da zarar oluştu.

Enver Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma namazından geldikten sonra arılığın yanındaki odunluktan ateş çıktığını gördüğünü belirterek, "Ceketimi çıkarıp ateşe vurdum, bir türlü sönmedi. Aşağıya gittim su hortumunu takmak için ama hortumun içi donmuş. Yangın yerine geldim arıları kurtarmak için ama kurtaramadım. Arılık, odunluk ve kara kovanlarım da yandı." ifadelerini kullandı.