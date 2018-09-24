İlçeye bağlı Köklüdere köyünde Ali Aykanat'ın evinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki evlere sıçradı. Haber verilmesi üzerine yangına Araç, İhsangazi, Devrekani, Daday, Çankırı Bayramören ve Kurşunlu Belediyesi itfaiyeleri ile Kastamonu, Araç, Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Kastamonu Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Olayda Ali Aykanat, Mustafa Boyacı, Bilal Aykanat, Hamdi Aykanat ve Mehmet Boyacı'nın evleri ile İsmiye Boyacı ve Zühre Taşalan'a ait ikişer ev ve 6 ahır tamamen yandı.

AA'nın haberine göre; yangında Ali Aykanat'a ait 2 keçi ile Mustafa Boyacı'ya ait 1 eşek öldü. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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