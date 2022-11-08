Kastamonu'da ceviz ve fındık hırsızlığına 3 tutuklama

Kılıçdaroğlu: Ben büyük bir koalisyon kuruyorum

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 14 çuval fındık ve 2 çuval ceviz çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Yalçın köyünde meydana geldi. Köy halkından M.A. (60) ve A.K. (75) evlerinden 14 çuval fındık ile 2 çuval ceviz çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Jandarma Suç Araştırma Timinin yaptığı araştırmada olaya karışan Ü.Ö., B.Y. ve M.A. tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, başka kişilere sattıkları ceviz ve fındıklar da sahiplerine iade edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2022-11-08 14:55:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.