Kastamonu'da ceviz ve fındık hırsızlığına 3 tutuklama

Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 14 çuval fındık ve 2 çuval ceviz çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.
Olay, ilçeye bağlı Yalçın köyünde meydana geldi. Köy halkından M.A. (60) ve A.K. (75) evlerinden 14 çuval fındık ile 2 çuval ceviz çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Jandarma Suç Araştırma Timinin yaptığı araştırmada olaya karışan Ü.Ö., B.Y. ve M.A. tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, başka kişilere sattıkları ceviz ve fındıklar da sahiplerine iade edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN
2022-11-08 14:55:44
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